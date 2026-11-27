LAKUKAN PENDALAMAN: Timkab dan Timprov Jatim PKH saat menumui Hamidah, 71, warga Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, Selasa (24/11). (TIMKAB PKH UNTUK JPRM)

PAMEKASAN, RadarMadura.id - Penyelidikan kasus dugaan penggelapan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) milik Hamidah, 71, warga Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan, masih berlangsung.

Namun, muncul dugaan bahwa bantuan tersebut dicairkan oleh keluarga dekat kepala desa (Kades) setempat.

Advertisement Berdasarkan sumber tepercaya Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pihak yang diduga mencairkan bantuan tersebut terdapat tiga orang.

Yaitu RM, S, dan R. Ketiganya diduga merupakan keluarga dekat dari Kades Tanjung Badrus Sofi.

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Advertisement "Tiga orang itu terduga. Mereka merupakan keluarga Kades yang diduga telah melakukan pengambilan terhadap bantuan milik Hamidah," ucapnya.

Koran ini telah berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kades Tanjung Badrus Sofi terkait dugaan tersebut.

Namun, hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirim pada Kamis (26/11).

Namun, sehari sebelumnya, Rabu (25/11), Sofi sempat merespons panggilan telepon seluler JPRM.

Dia membenarkan bahwa kasus dugaan penggelapan bantuan sosial tersebut terjadi di desanya dan Hamidah merupakan warganya yang menjadi korban.

Namun, saat dimintai keterangan lebih lanjut, Sofi memilih irit bicara dan tidak banyak memberikan komentar.

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"Untuk sementara ini masih dilakukan mediasi, mohon pengertiannya," ujarnya.

Ketua Tim Kabupaten (Katimkab) PKH Pamekasan Lukman Hakim menyebutkan, Tim PKH Jawa Timur bersama tim kabupaten telah turun langsung ke rumah korban untuk melakukan pendalaman.

Dari hasil penelusuran awal, ditemukan indikasi adanya pihak yang memanfaatkan bantuan sosial milik Hamidah.

"Jadi memang KPM itu tidak mendapatkan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera, Red) sebagai haknya," tuturnya.

Saat ditanya mengenai dugaan keterlibatan keluarga dekat Kades Badrus Sofi, Lukman tidak memberikan penjelasan secara spesifik.

Dia hanya menyebut berdasarkan hasil penelusuran data rekening koran, pencairan bantuan Hamidah dilakukan secara bergantian melalui lima agen penyalur yang berada di Desa Tanjung.

Menurut dia, pola pencairan tersebut menjadi salah satu hal yang tengah didalami.

Sebab, dari data transaksi juga ditemukan adanya nomor rekening yang diduga memiliki keterkaitan dengan orang dekat atau keluarga inti kepala desa.

"Saat melakukan penarikan bantuan, tidak hanya menggunakan satu agen, tetapi berganti-ganti. Ada lima agen yang muncul dalam data transaksi," jelasnya.

Lukman menambahkan, pihaknya masih mendalami temuan tersebut dan belum dapat menyimpulkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyalahgunaan bantuan sosial itu.

"Indikasi itu ada, tapi Katimkab dan Katimprov belum bisa menyebutkan nama," tegasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Untuk rencana lidik, pihaknya akan melakukan permintaan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait.

"Dinas sosial, bank penyalur PKH, penerima PKH, kepala desa dan sampel penerima PKH," pungkasnya.

Sekadar diketahui, Hamidah melaporkan dugaan penggelapan bansos haknya ke polisi pada Senin (23/11).

Nenek penyandang tunanetra dan penyakit stroke tersebut mengaku tidak pernah menerima bantuan selama dua tahun, meski dana PKH dan BPNT atas namanya tercatat telah dicairkan oleh pihak lain.

Berdasarkan keterangan pelapor, kerugian akibat dugaan penggelapan dana PKH dan BPNT tersebut diperkirakan mencapai Rp 33,7 juta.