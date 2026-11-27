RadarMadura.id - Samsung tampaknya tengah menyiapkan kejutan baru bagi konsumen Indonesia melalui kehadiran dua aksesori terbaru dari keluarga Galaxy.

Produk yang menjadi sorotan adalah Galaxy Buds On dan Galaxy SmartTag 3, yang masing-masing menyasar kebutuhan audio nirkabel serta pelacakan barang pribadi.

Advertisement Kehadiran keduanya berpotensi memperluas pilihan aksesori pintar yang terhubung dengan ekosistem perangkat Samsung.

Sinyal tersebut juga memperlihatkan bahwa perusahaan asal Korea Selatan ini masih serius mengembangkan produk pendukung untuk menunjang aktivitas pengguna sehari-hari.

Salah satu perangkat yang menarik perhatian adalah Galaxy Buds On.

Advertisement Produk ini disebut sebagai True Wireless Stereo (TWS) pertama Samsung yang mengusung desain clip-on.

Pendekatan tersebut menjadi pembeda dari bentuk earbuds konvensional yang umumnya menggunakan model in-ear atau menempel di dalam lubang telinga.

Perubahan desain ini sekaligus membuka alternatif bagi pengguna yang menginginkan pengalaman mendengarkan musik dengan pendekatan berbeda.

Desain clip-on menjadi daya tarik tersendiri karena menawarkan konsep pemakaian yang tidak sama dengan TWS kebanyakan.