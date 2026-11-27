SAMPANG, RadarMadura.id – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menyambangi kantor DPRD Sampang Kamis (26/11).

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki, penjagaan di kantor DPRD Sampang diperketat.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM) pukul 09.34, sejumlah mobil dinas pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang berjejer di halaman kantor dewan.

Advertisement Tidak terkecuali salah satu armada yang dikendarai tim KPK, mobil Innova Reborn dengan nomor polisi W 1243 NY.

Selain itu, penjagaan di pintu gerbang kantor DPRD Sampang terlihat diperketat. Selain personel keamanan dewan, juga dibantu anggota Dishub Sampang dan Satpol PP Sampang.

Salah satu petugas sekuriti kantor DPRD Sampang Taufik mengatakan, aktivitas penjagaan di area kantor DPRD Sampang memang diperketat. Sebab, KPK sedang mengadakan kegiatan di kantor DPRD Sampang.

Advertisement "Selain tamu undangan, siapa pun dilarang masuk," katanya.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang diketahuinya, anggota KPK menggunakan satu armada. Yakni mobil Toyota Innova Reborn dengan nomor polisi W 1243 NY.

"Mereka (tim KPK) hanya menggunakan satu mobil dan tiba di sini sekitar pukul 08.30," ucapnya.

Selain tim KPK, Bupati Sampang, Wabup, dan Sekkab juga terlihat memasuki kantor DPRD Sampang. Termasuk, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan anggota dewan.