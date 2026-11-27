RadarMadura.id -.TECNO kembali menarik perhatian pasar smartphone melalui pengembangan CAMON 50 Series yang disebut bakal membawa peningkatan menarik pada sektor fotografi.

Seri terbaru ini dikabarkan mengandalkan sensor kamera Sony LYTIA yang dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

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Terlebih, kebutuhan fotografi dan produksi konten melalui smartphone semakin meningkat di kalangan kreator digital.

Advertisement Penggunaan sensor Sony LYTIA menjadi bagian yang paling menarik untuk diperhatikan.

Lini sensor tersebut dikenal sebagai teknologi pencitraan yang dikembangkan Sony untuk mendukung kemampuan kamera smartphone.

Kehadirannya pada TECNO CAMON 50 Series berpotensi meningkatkan kualitas pengambilan gambar, terutama dalam menangkap detail dan mengelola pencahayaan.

Meski demikian, hasil akhirnya tetap akan dipengaruhi ukuran sensor, konfigurasi lensa, serta optimalisasi perangkat lunak yang digunakan.

Bagi penggemar fotografi mobile, kemampuan kamera dalam menghadapi kondisi pencahayaan berbeda menjadi faktor penting.