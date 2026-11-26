PAMEKASAN, RadarMadura.id – Laporan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang dialami Hamidah, 71, warga Desa Tanjung, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, mulai ditindaklanjuti polisi.

Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap penyelidikan.

Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Yoyok Hardianto mengatakan, penyidik mulai mengumpulkan dan mengkaji alat bukti yang telah diterima untuk mendalami laporan tersebut.

Advertisement Selanjutnya, pelapor dan sejumlah saksi akan dipanggil guna dimintai keterangan.

”Laporan baru kami terima,” kata AKP Yoyok kepada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).

Dia menjelaskan, polisi akan lebih dahulu meminta keterangan dari Hamidah untuk mendalami kronologi dan dugaan penggelapan bansos yang dilaporkan.

Advertisement Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah penyelidikan selanjutnya.

”Perkembangan akan kami sampaikan setelah naik sidik,” tegasnya.

Hamidah melaporkan dugaan penggelapan bansos haknya ke polisi pada Senin (23/11).

Nenek penyandang tunanetra dan penyakit stroke tersebut mengaku tidak pernah menerima bantuan selama dua tahun, meski dana PKH dan BPNT atas namanya tercatat telah dicairkan oleh pihak lain.