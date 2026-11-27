BANGKALAN, RadarMadura.id – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bangkalan mengungkap fakta mengejutkan.

Salah satunya, banyak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Padahal, dokumen tersebut semestinya dikantongi pemilik atau pengelola sebelum SPPG beroperasi.

Advertisement Namun kenyataannya, mayoritas SPPG yang beroperasi di Kota Salak tidak mengantongi dokumen tersebut.

Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, sebanyak 134 SPPG beroperasi di Kota Dzikir dan Salawat. Namun, yang mengantongi PBG bisa dihitung dengan jari.

"Oleh karena itu, saya meminta pengelola atau pemilik dapur segera mengurus dokumen tersebut," ucapnya.

Advertisement Bambang menuturkan, kepemilikan PBG menjadi salah satu sasaran tim dalam sidak kali ini.

SPPG yang belum memiliki PBG diarahkan segera mengurus sebelum dilaporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN).

"Jika mitra atau pemilik dapur mengurusnya, maka tidak akan dilaporkan," ujar Bambang.

Mantan Kadispendik Bangkalan itu menambahkan, terdapat empat legalitas yang harus dimiliki SPPG.