SUMENEP, RadarMadura.id – DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan dua rancangan peraturan daerah (raperda), Senin (23/11).

Dua raperda tersebut merupakan usul prakarsa legislatif tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan usul eksekutif tentang bangunan gedung.

Anggota DPRD Sumenep Hairul Anwar menyatakan raperda inisiatif dewan dilatarbelakangi kebutuhan untuk memperkuat ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Advertisement Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi turut memengaruhi perubahan perilaku masyarakat.

Karena itu, diperlukan peran pemerintah untuk mengendalikan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun tata nilai yang berlaku di masyarakat.

Advertisement "Melalui penyelenggaraan ketenteraman pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah," terangnya.

Dia menambahkan, urusan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, raperda usulan eksekutif tentang bangunan gedung dinilai penting untuk menyesuaikan ketentuan di tingkat daerah.

Yakni berkaitan dengan dengan perkembangan kebijakan nasional di bidang penyelenggaraan bangunan gedung.