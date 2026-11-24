PAMEKASAN, RadarMadura.id – Perkara dugaan pengancaman dan perusakan yang menyeret seorang pengusaha rokok asal Pamekasan bernama Bulla berakhir dengan damai.

Pelapor dan terlapor sepakat berdamai usai menjalani mediasi, Minggu (22/11) malam.

Farid, penasihat hukum pelapor menyatakan, pencabutan laporan tersebut merupakan kehendak kliennya, Sitti Wardatus Shalihah.

Advertisement Dia memastikan keputusan itu diambil tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak mana pun.

Keinginan berdamai juga muncul dari keluarga pelapor. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi para pihak yang sempat ditahan dan memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Advertisement Farid berharap, perdamaian tersebut menjadi akhir dari perselisihan kedua belah pihak.

Dia meminta keluarga kliennya tidak terpengaruh provokasi yang berpotensi kembali memanaskan hubungan pelapor dan terlapor.

”Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah karena kemenangan yang sebenarnya bagi kami adalah mediasi ataupun kesepakatan perdamaian malam ini,” tegasnya.

Penasihat hukum terlapor, Sulaisi Abdurrazaq, mengapresiasi tercapainya kesepakatan perdamaian tersebut.

Dia berterima kasih kepada Polres Pamekasan hingga para tokoh yang ikut menjaga situasi tetap kondusif.