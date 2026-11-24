SUMENEP, Jawa Pos Radar Madura – Luas lahan tembakau di Kabupaten Sumenep pada 2026 mencapai lebih dari 16 ribu hektare. Capaian tersebut melampaui potensi lahan yang diperkirakan sekitar 15 ribu hektare.

Untuk mendukung produktivitas dan kualitas hasil panen, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, pengembangan sektor tembakau tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas tanam. Dukungan terhadap petani juga dilakukan melalui sejumlah program yang bersumber dari DBHCHT. Mulai dari pelatihan sekolah lapang, bantuan bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).

Advertisement ”Kalau untuk program DBHCHT, ada pelatihan sekolah lapang, bantuan bibit dan pupuk, serta alsintan. Itu untuk mendukung petani dalam kegiatan budidaya tembakau,” jelasnya.

Menurut Chainur, produktivitas tembakau di Sumenep berbeda-beda, bergantung pada varietas yang dibudidayakan. Sejumlah varietas lokal yang dikembangkan petani di antaranya Prancak, Tarnya’, Malathe Tompang, dan Cangkreng. Perbedaan jenis tersebut turut memengaruhi hasil produksi setiap hektare lahan.

Dia menjelaskan, setelah masa panen tembakau berakhir, petani tidak lantas membiarkan lahan menganggur. Memasuki musim hujan, lahan yang sebelumnya digunakan untuk tembakau mulai dipersiapkan kembali untuk ditanami tanaman pangan, terutama padi dan jagung.

Advertisement ”Petani kita tidak hanya menanam tembakau. Setelah musim tembakau selesai, mereka mulai mempersiapkan lahan untuk tanaman pangan, seperti padi dan jagung, saat memasuki musim hujan,” ucapnya.

Tahapan penanam komoditas tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi lahan setelah digunakan untuk budidaya tembakau. Lahan yang telah selesai dipanen dibiarkan sementara agar unsur haranya dapat pulih sebelum kembali dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian berikutnya.