SUMENEP, RadarMadura.id – Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tersebut menerima penghargaan Anugerah Cita Negeri 2026 dari Kompas TV.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang dinilai mampu menghadirkan karya, inovasi, dan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat.

Inspektur Inspektorat Sumenep, R. Ach. Sahwan Effendi menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo atas penghargaan yang diterima.

Advertisement "Selamat dan sukses kepada Bapak Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo atas diraihnya Anugerah Cita Negeri 2026," katanya.

Penghargaan dari Kompas TV itu menjadi pengakuan atas kiprah kepemimpinan daerah yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong berbagai terobosan dan inovasi pembangunan.