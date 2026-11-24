Inspektorat Sumenep Apresiasi Raihan Enam Penghargaan Wilwatikta Awards 2026
SUMENEP, RadarMadura.id – Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi di tingkat Jawa Timur. Kali ini, Kota Keris berhasil meraih enam kategori penghargaan dalam ajang Jawa Pos.com Wilwatikta Awards 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Inspektur Inspektorat Sumenep R. Ach. Sahwan Effendi mengapresiasi berbagai capaian tersebut. Menurutnya, prestasi itu adalah kebanggaan daerah.
“Selamat dan sukses Kabupaten Sumenep atas diraihnya enam kategori penghargaan darj Wilwatikta Awards 2026.” ucapnya.
Prestasi tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.
Enam kategori penghargaan yang diraih meliputi ketahanan pangan, inovasi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, penguatan konektivitas, kesetaraan gender, serta kompetisi pertumbuhan ekonomi. Capaian tersebut mencerminkan beragam sektor pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Inspektorat Sumenep berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi kebanggaan, tetapi juga pelecut semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemerintahan. "Semoga pembangunan daerah kedepan berjalan semakin baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," harapnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!