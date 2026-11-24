SUMENEP, RadarMadura.id – Kabupaten Sumenep kembali menorehkan prestasi di tingkat Jawa Timur. Kali ini, Kota Keris berhasil meraih enam kategori penghargaan dalam ajang Jawa Pos.com Wilwatikta Awards 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Inspektur Inspektorat Sumenep R. Ach. Sahwan Effendi mengapresiasi berbagai capaian tersebut. Menurutnya, prestasi itu adalah kebanggaan daerah.

“Selamat dan sukses Kabupaten Sumenep atas diraihnya enam kategori penghargaan darj Wilwatikta Awards 2026.” ucapnya.

Advertisement Prestasi tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh elemen pemerintahan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Enam kategori penghargaan yang diraih meliputi ketahanan pangan, inovasi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, pengembangan pariwisata, penguatan konektivitas, kesetaraan gender, serta kompetisi pertumbuhan ekonomi. Capaian tersebut mencerminkan beragam sektor pembangunan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumenep.