SUMENEP, RadarMadura.id – Tender proyek perluasan Tugu Keris di Desa Sendang, Kecamatan Pragaan, Sumenep, sudah rampung.

CV Gunung Kembar ditetapkan sebagai pemenang setelah dua peserta yang mengajukan penawaran lebih rendah dinyatakan gugur pada tahap pembuktian kualifikasi.

Berdasarkan data sistem pengadaan secara elektronik (SPSE), proyek yang dianggarkan melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2026 itu memiliki pagu Rp 3.167.276.504.

Advertisement Adapun harga perkiraan sendiri (HPS) ditetapkan sebesar Rp 3.167.275.000.

CV Gunung Kembar mengajukan penawaran Rp 3.100.730.641,08. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dua peserta lainnya.

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Advertisement Namun, perusahaan itu dinyatakan memenuhi seluruh tahapan evaluasi, mulai dari kualifikasi, pembuktian kualifikasi, administrasi, teknis, hingga harga.

Dua peserta lain yang mengajukan penawaran lebih rendah adalah CV Putra Gilang sebesar Rp 2.533.820.000 dan CV Mitra Anda Rp 2.638.339.779,24.

Keduanya dinyatakan tidak memenuhi pembuktian kualifikasi karena tidak menghadiri tahapan tersebut sesuai jadwal yang ditentukan.

Tender dengan kode 10176349000 itu diumumkan pada 20 Oktober 2026.

Sebanyak 17 perusahaan tercatat mengikuti proses pengadaan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep tersebut.