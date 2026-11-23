KLARIFIKASI: Kades Pesanggrahan Akhmad Sudaryanto memberikan penjelasan soal DD di akun medsosnya. (TANGKAP LAYAR)

BANGKALAN, RadarMadura.id – Perilaku Kepala Desa (Kades) Pesanggrahan Akhmad Sudaryanto kembali dikeluhkan warga setempat.

Dia dituding kerap melakukan praktik pungutan liar (pungli) hingga pemerasan terhadap warga.

Advertisement ​Ketua Pemuda Desa Pesanggrahan, Muafi, mengungkapkan bahwa keresahan masyarakat atas ulah oknum Kades sudah berlangsung lama.

Menurutnya, Sudaryanto kerap meminta sejumlah uang secara paksa dengan dalih keperluan tertentu.

​”Kades Pesanggrahan ini sering melakukan pemerasan dan pungli kepada warganya,” ungkapnya.

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​Salah satu dugaan pungli yang mencolok menimpa Ali, ketua kelompok tani (poktan) di desa tersebut.

Beberapa waktu lalu, kelompok tani menerima bantuan program pengeboran sumur sebanyak tiga titik dari Kementerian Pertanian (Kementan).

Saat proses pengerjaan hendak dimulai, Ali baru menyerahkan biaya operasional kepada para pekerja bor.

Tapi, Sudaryanto mendadak datang meminta uang sebesar Rp 5 juta kepada Ali.