SUMENEP, RadarMadura.id – Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak terus diperkuat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep. Salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di tingkat desa.

Hingga saat ini, satgas PPA telah terbentuk di 48 desa. Keberadaan satgas tersebut diharapkan menjadi garda terdepan dalam mencegah kekerasan sekaligus mempermudah masyarakat melaporkan kasus yang terjadi di lingkungan sekitar.

Kepala Dinsos P3A Sumenep Abd. Rahman Riadi mengatakan, pembentukan satgas merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan perempuan dan anak melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Menurutnya, satgas PPA nantinya akan menjadi ujung tombak dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Advertisement "Saat ini ada 48 desa yang sudah memiliki Satgas PPA," terangnya.

Dia menjelaskan, masyarakat dapat menyampaikan laporan dugaan kekerasan kepada Satgas PPA di desa masing-masing. Dengan begitu, setiap persoalan yang mengancam keselamatan perempuan dan anak dapat lebih cepat diketahui untuk ditindaklanjuti.

Dalam struktur organisasi, kepala desa bertindak sebagai ketua satgas PPA. Pelaksanaannya melibatkan tokoh masyarakat serta unsur lain yang dinilai relevan dengan upaya perlindungan perempuan dan anak.

Advertisement Selain pembentukan satgas, dinsos P3A juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman tentang pencegahan kekerasan sekaligus mendorong keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap kasus yang diketahui.