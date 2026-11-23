PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sebanyak 1.010 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Madura mengikuti Sidang Terbuka Senat dalam rangka wisuda sarjana ke-44 dan magister ke-24, semester genap tahun akademik 2025/2026.

Prosesi wisuda tersebut digelar selama dua hari, yakni Sabtu (21/11) dan Minggu (22/11).

Ribuan wisudawan tersebut berasal dari 18 program studi jenjang sarjana dan 5 program studi magister.

Advertisement Perinciannya, sebanyak 906 mahasiswa merupakan lulusan jenjang sarjana (S-1), sedangkan 104 lainnya berasal dari jenjang magister (S-2).

Rektor UIN Madura Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd. menyampaikan, wisuda tahun ini berlangsung di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Advertisement Mulai dari lingkungan perkuliahan, penelitian, dunia kerja hingga aktivitas sehari-hari.

”Karena itu, penting kami sampaikan, wisuda ini bukan sekadar akhir studi. Wisuda ini menandai kesiapan saudara memasuki zaman yang berubah cepat,” ucapnya.

Menurut dia, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter dan kompetensi.

Karena itu, lulusan UIN Madura diharapkan mampu menjadi pribadi yang religius, kompetitif, dan kolaboratif.

Ketiga karakter tersebut dinilai saling melengkapi dalam menghadapi tantangan masa depan.