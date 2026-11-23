SAMPANG, RadarMadura.id – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sampang masih rendah. Berbagai upaya dilakukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Sampang untuk mendongkrak penerimaan. Salah satunya melalui layanan jemput bola dengan memfasilitasi pembayaran pajak secara langsung di desa.

Kepala BPPKAD Sampang Hurun Ien menyampaikan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP). Salah satunya dengan bersurat pada kecamatan agar diteruskan ke pemerintah desa untuk memfasilitasi layanan pembayaran PBB-P2 secara langsung.

Advertisement "Tapi belum semua desa merespons," katanya kemarin (22/11).

Dia menjelaskan, sejauh ini baru lima desa yang merespons tawaran pendampingan pembayaran tersebut. Yakni, Desa Ketapang Timur, Tamberu Barat, Tanah Merah, Panyepen, dan Banyumas. Sementara desa lainnya belum mengajukan permintaan pendampingan.

"Desa yang pernah kita datangi layanan PBB secara langsung baru ada lima," tambahnya.

Advertisement Menurut dia, layanan jemput bola tersebut dilakukan untuk mempercepat pembayaran PBB-P2. Meski demikian, partisipasi desa dalam mengajukan pendampingan masih tergolong rendah.

"Inginnya kami semua desa. Sebagian lagi masih rencana dan belum ada permintaan layanan kepada kami," jelasnya.

Sementara itu, realisasi PBB-P2 hingga Oktober baru mencapai Rp 2,7 miliar atau 36,08 persen dari target Rp 7,5 miliar tahun ini.

Terpisah, Camat Sokobanah Sapta Nuris Ramlan menyampaikan, pihaknya tetap mengoptimalkan penagihan melalui perangkat desa. Sebab, capaian PBB-P2 di wilayahnya diakui belum memenuhi target.