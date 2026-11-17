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SUMENEP, RadarMadura.id – SA, warga Kecamatan Dasuk, Sumenep, berjanji mengembalikan uang pinjaman dari hasil menggadaikan emas milik Rahmani.

Namun, pria berusia 42 tahun itu tak menepati janjinya. Akhirnya korban melapor ke Mapolres Sumenep.

Advertisement Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri Sutrisno menjelaskan, SA ditangkap di kantor Polresta Sumenep pada Jumat (13/11).

Penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut laporan Rahmani, warga Kecamatan Talango, yang merasa dirugikan setelah perhiasan emas miliknya digadaikan oleh tersangka.

Bambang menerangkan, perkara itu bermula pada 29 Desember 2025 sekitar pukul 09.00.

Saat itu SA mendatangi rumah korban untuk meminjam uang dengan alasan sebagai modal usaha bisnis rokok.

Karena tidak memiliki uang tunai, korban menawarkan perhiasan emas miliknya untuk digadaikan.

Keduanya kemudian mendatangi Bank BPRS Kalianget. Korban menggadaikan gelang emas seberat 16 gram dan cincin emas seberat 15 gram.

SA berjanji akan menebus kedua perhiasan tersebut paling lambat dua bulan setelah transaksi.