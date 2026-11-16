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Sampang

Dispendik Pangkas Insentif Guru, Hanya Cover 1.200 dari 2.500 Guru Nonsertifikasi

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Penulis: Amin Bashiri
SARANA:  Seorang pria saat hendak keluar dari kantor Dispendik Sampang, Kamis (12/11).
SARANA:  Seorang pria saat hendak keluar dari kantor Dispendik Sampang, Kamis (12/11).

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SAMPANG, Jawa Pos Radar Madura – Komitmen Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Sampang dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik patut dipertanyakan.

Di tengah besarnya anggaran belanja operasional kantor dan konsumsi rapat yang hampir menyentuh Rp 1 miliar dalam setahun, justru insentif guru yang belum tersertifikasi dipangkas.

Plt Sekretaris Dispendik Sampang Dewi Trisna menyampaikan, pengurangan insentif tersebut terpaksa dilakukan akibat efisiensi anggaran. Dengan demikian, jumlah penerima insentif harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. "Tahun ini turun lagi (sertifikasi)," katanya Kamis (12/11).

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Secara keseluruhan, pagu anggaran insentif bagi guru yang belum tersertifikasi mencapai Rp 1,8 miliar. Namun, anggaran tersebut hanya mampu mengakomodasi sekitar 1.200 guru dari total 2.500 guru yang belum tersertifikasi.

Selain tidak merata, nominal insentif yang diterima guru juga mengalami penurunan. Sebelumnya, setiap guru mendapatkan Rp 2,4 juta per tahun.

Kini, jumlahnya berkurang menjadi Rp 1,5 juta per tahun atau sekitar Rp 125 ribu per bulan. "Jadi memang naik turun, bergantung potensi anggaran kita dapatkan dari bawah," tambahnya.

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Dijelaskan, penentuan penerima insentif juga mempertimbangkan akreditasi sekolah dan sejumlah aspek lainnya. Meski demikian, Dewi mengeklaim lembaga pendidikan masih bisa mengupayakan dukungan kesejahteraan bagi guru melalui bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD).

"Silakan yayasan atas kebijaksanaannya karena mereka (guru) di bawah yayasan," ungkapnya.

Menurutnya, proses pengurangan insentif tersebut telah dipersiapkan sejak April lalu. Verifikasi penerima juga telah dituntaskan pada Oktober agar penyaluran bantuan tepat sasaran. "Pencairannya satu kali, sekarang November pencairan ke rekening langsung guru," paparnya.

Terpisah, salah seorang guru TK di Kecamatan Kota yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa terhadap kebijakan Dispendik Sampang. Sebab, di tengah perjuangannya mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Sampang, kesejahteraan guru justru dinilai kurang mendapat perhatian. Bahkan, hingga saat ini dirinya belum menerima pencairan insentif tersebut.

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Editor : Amin Bashiri
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