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Sumenep

Polresta Sumenep Buru Penadah Dalam Kasus Pencurian Ornamen Lampu PJU

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Penulis: Amin Bashiri
Kompol Bambang Tri S (Kasatreskrim Polresta Sumenep)
Kompol Bambang Tri S (Kasatreskrim Polresta Sumenep)

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SUMENEP, RadarMadura.id – Pengungkapan kasus pencurian 45 ornamen lampu penerangan jalan umum (PJU) di Jalan A. Yani Sumenep terus bergulir. Selain mengamankan empat tersangka, Satreskrim Polresta Sumenep juga memburu pihak yang diduga menjadi penadah.

Dua tersangka terbaru berinisial MA, 48, dan DA, 45. Polisi menangkap keduanya di rumahnya di Kampung Arab, Kelurahan Pajagalan, Rabu (11/11). Sebelumnya, polisi lebih dulu mengamankan LAB, 44, dan MR, 45, di kediamannya di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Selasa (10/11).

Penangkapan MA dan DA merupakan hasil pengembangan pemeriksaan terhadap tersangka sebelumnya. Keduanya diduga terlibat dalam pencurian ornamen lampu yang tersebar di 45 titik, mulai Simpang Lima Kampung Arab hingga Simpang Tiga Leorita.

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Aksi pencurian tersebut diketahui terjadi Kamis (29/10) sekitar pukul 09.45. Para pelaku diduga memanjat tiang PJU, kemudian melepas ornamen berbahan besi dan kaca menggunakan kunci pas untuk membuka baut penguncinya.

Kasatreskrim Polresta Sumenep Kompol Bambang Tri S. mengatakan, penyidik masih mendalami keterlibatan masing-masing tersangka. Polisi juga mengembangkan perkara untuk mengungkap kemungkinan pelaku lain, termasuk pihak yang diduga menampung hasil curian.

”Dua orang yang baru ditangkap masih kami dalami keterlibatannya. Kasus ini terus dikembangkan untuk mengungkap pelaku lainnya. Kami juga masih memburu penadah,” ujarnya.

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Dia menambahkan, penyidik belum dapat memastikan ke mana ornamen lampu yang dicuri tersebut dijual. Sebab, proses pemeriksaan masih berlangsung. ”Masih dalam proses penyidikan,” imbuh Tri.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya pakaian yang diduga digunakan pelaku, beberapa unit lampu merek Philips dan Hannochs, serta satu flashdisk berisi rekaman CCTV dan video terkait perkara.

Saat ini, keempat tersangka menjalani pemeriksaan lanjutan di Mapolresta Sumenep. Penyidik juga melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum (JPU) untuk proses hukum selanjutnya. (iqb/yan)

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Editor : Amin Bashiri
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