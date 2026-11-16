DKPP Sumenep Pastikan Pemanfaatan DBHCHT Maksimal

SUMENEP, RadarMadura.id – Pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Sumenep diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan sektor pertanian. Melalui alokasi anggaran tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep berupaya memperkuat sektor pertanian, khususnya tembakau.

Kepala DKPP Sumenep Chainur Rasyid menyampaikan, seluruh kegiatan yang bersumber dari DBHCHT telah direalisasikan sesuai perencanaan. Dia memastikan setiap program berjalan dengan mengacu pada ketentuan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.

"Untuk kegiatan DBHCHT kami laksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang ada," katanya.

Advertisement Menurut dia, pelaksanaan program DBHCHT tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian target serapan anggaran. Dikatakan, setiap kegiatan harus mampu memberikan manfaat nyata dan sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian di Kabupaten Sumenep.

Karena itu, aspek ketepatan sasaran menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan program. DKPP Sumenep mengalokasikan DBHCHT untuk berbagai kegiatan, mulai dari bantuan bibit tembakau, pupuk, sekolah lapang, dan bantuan infrastruktur bagi petani.

"Hal itu untuk mendukung kegiatan pertanian serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Kami juga memastikan pelaksanaan program tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sehingga, penggunaan anggaran tidak hanya mengejar serapan, tetapi juga tepat sasaran dan mendukung kebutuhan sektor pertanian di Sumenep," tegasnya.

Advertisement Chainur menambahkan, pengelolaan DBHCHT harus dilakukan secara terencana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dibiayai melalui dana tersebut dapat berjalan sesuai regulasi sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan pertanian daerah.