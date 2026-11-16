Perkuat Hafalan Al-Qur’an, SMAN 1 Sumenep Gelar Asesmen Tasmi’ Jam’i Kelas Tahfidz

SUMENEP, RadarMadura.id – SMAN 1 Sumenep menggelar Asesmen Tasmi’ Jam’i Kelas Tahfidz Tahun Ajaran 2026/2027. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi kemampuan hafalan Al-Qur’an siswa, sekaligus upaya meningkatkan kualitas bacaan dan ketepatan tajwid.

Kepala SMAN 1 Sumenep Sirajum Munir menjelaskan, asesmen dilaksanakan selama lima hari, mulai 9 hingga 13 November 2026. Jumat (13/11) menjadi hari terakhir pelaksanaan kegiatan yang diikuti siswa kelas tahfidz dari jenjang kelas X, XI, dan XII.

Menurutnya, terdapat tiga rombongan belajar (rombel) kelas tahfidz. Masing-masing jenjang memiliki satu kelas dengan jumlah 36 siswa. Dengan demikian, total peserta asesmen mencapai 108 siswa.

Advertisement Dalam pelaksanaannya, sekolah melibatkan penguji dari Pondok Pesantren Tahfidz Zainul Ibad. Penilaian tidak dilakukan oleh guru internal sekolah, tetapi melibatkan tenaga pengajar dan santri senior dari pesantren tersebut guna menjaga objektivitas dan kualitas penilaian.

"Tim penilainya bukan guru kami sendiri, tetapi kami menghadirkan penguji dari Pondok Pesantren Tahfidz Zainul Ibad. Jadi, guru-guru dan santri senior di sana yang menguji hafalan murid-murid kami," jelasnya.

Dia menegaskan, penilaian tidak hanya berorientasi pada kemampuan siswa menghafal ayat Al-Qur’an. Ketepatan tajwid, kualitas bacaan, serta aspek lainnya juga menjadi perhatian penguji. Dengan demikian, siswa diharapkan tidak hanya memiliki hafalan yang kuat, tetapi juga mampu melafalkan ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar.

Advertisement Sirajum menambahkan, peserta kelas tahfidz dipilih berdasarkan minat siswa dan dukungan orang tua. Seleksi dilakukan saat penerimaan siswa kelas X karena jumlah peminat cukup banyak, sedangkan kuota yang tersedia hanya 36 siswa. Calon peserta yang diprioritaskan adalah siswa yang telah memiliki bekal hafalan sejak SMP atau MTs.

"Kalau mulai dari nol, target kami dikhawatirkan tidak tercapai. Karena itu, siswa yang sudah memiliki modal hafalan kami kuatkan dan kembangkan di SMA," terangnya.

Melalui kegiatan tersebut, dia berharap siswa semakin mencintai Al-Qur’an, mampu mengamalkan kandungannya, serta terus meningkatkan hafalan.

"Harapan kami, lahir para penghafal Al-Qur’an dari SMAN 1 Sumenep. Jadi, sekolah tidak hanya meluluskan siswa berprestasi di bidang akademik dan nonakademik, tetapi juga unggul dalam bidang tahfidz," tandasnya. (tif/han)