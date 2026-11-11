Anak Laporkan Ibu Sambung ke Polisi

SUMENEP, RadarMadura.id – Seorang anak bernama Ayub melaporkan ibu sambungnya ke Polresta Sumenep karena diduga melakukan penggelapan uang toko bangunan. Nilainya tidak sedikit, yakni mencapai miliaran.

Ayub menduga, persoalan pengelolaan toko bahan bangunan milik almarhum ayahnya terjadi sekitar 2018–2019.

Saat itu Sayyidah turut menjalankan usaha tersebut. Namun, setelah toko bangunan itu berhenti beroperasi, Ayub mengaku tidak menemukan kejelasan mengenai aliran uang penjualan maupun keberadaan persediaan barang.

Advertisement Padahal, sebagian barang dagangan diperoleh dari pemasok dengan sistem pembayaran tempo.

Artinya, hasil penjualan semestinya digunakan untuk melunasi pembelian.

Advertisement Namun, menurut Ayub, kewajiban kepada pemasok justru masih menumpuk ketika usaha tersebut sudah tidak berjalan.

Dia mempertanyakan pertanggungjawaban pengelolaan toko selama periode tersebut.

”Barang sudah diambil, tetapi uang hasil penjualan tidak diketahui. Stok barang juga tidak ada. Sementara kewajiban pembayaran kepada pemasok masih tersisa. Itu yang ingin saya ungkap,” kata Ayub selaku pelapor.

Ayub memperkirakan sisa kewajiban kepada sejumlah pemasok mencapai Rp 1,6 miliar.

Utang tersebut antara lain berada di Toko Tiga Saudara dengan nilai sekitar Rp 800 juta lebih dan Toko Ramayana sekitar Rp 339 juta.