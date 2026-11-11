Realisasi BLT DBHCHT Molor, Dinsos Klaim Masih Verval Data Penerima

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani tembakau di Pamekasan belum terealisasi.

Padahal, bantuan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tersebut telah disiapkan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) 2026.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Herman Hidayat Santoso mengeklaim lembaganya telah menerima usuan calon penerima BLT dari pemerintah desa.

Advertisement Saat ini masih tahap verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan calon penerima benar-benar ada dan memenuhi ketentuan.

”Proses verval dilakukan langsung di lapangan melalui aparat desa. Calon penerima akan dikumpulkan di masing-masing desa untuk memastikan identitas dan kelayakan mereka sebagai penerima bantuan,” ungkap Herman.

Dia menargetkan verval rampung dalam waktu sepekan. Setelah itu, hasil verifikasi akan dihimpun sebagai dasar penerbitan surat keputusan (SK) bupati untuk penyaluran bantuan.

Advertisement Herman menyebut, anggaran BLT buruh tani tembakau berasal dari sisa alokasi bantuan buruh pabrik rokok yang tidak terserap serta tambahan anggaran melalui PAK.

Total tambahan anggaran tersebut sekitar Rp 1,7 miliar dan sisa APBD murni Rp 1,4 miliar yang diproyeksikan menjangkau sekitar 5.500 buruh tani tembakau.

”Anggaran itu kami gabungkan agar pemanfaatannya maksimal. Kami upayakan bulan ini bisa tersalurkan,” ujarnya.

Herman mengakui, perubahan anggaran yang mengalami keterlambatan turut berdampak terhadap proses administrasi di dinsos.