Berhasil Ungkap Dua Kasus Curanmor, Polresta Sumenep Kembalikan Ranmor kepada Pemilik

SUMENEP, RadarMadura.id – Dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diungkap Polresta Sumenep.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AF, 34, dan MR, 39, beserta dua sepeda motor milik korban yang sempat hilang.

Kendaraan tersebut ditemukan di lokasi berbeda dan dikembalikan kepada pemiliknya, Senin (9/11).

Advertisement Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyatakan, pengungkapan itu dilakukan oleh satgas yang dibentuk sebagai tindak lanjut program Quick Wins Kapolri.

Dua perkara yang diungkap masing-masing merupakan kasus pencurian dengan pemberatan dan/atau penadahan serta pencurian dan/atau penggelapan kendaraan bermotor.

Advertisement Kasus curanmor pertama yang berhasil diungkap yaitu motor Honda Beat warna hitam milik Hayat yang hilang pada Rabu (25/2) sekitar pukul 02.00.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban, Dusun Karang, Desa Aeng Merah, Kecamatan Batuputih.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka AF diduga menerima motor hasil curian untuk digunakan sehari-hari.

”AF beserta barang bukti berhasil diamankan pada Jumat (6/11) sekitar pukul 13.30. Penangkapan dilakukan di sebuah warung Madura, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,” katanya.

Sementara objek curanmor kedua yang berhasil diungkap yaitu pencurian Honda Beat warna merah bernopol M 3902 WA milik Busari.