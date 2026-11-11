Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sumenep

Berhasil Ungkap Dua Kasus Curanmor, Polresta Sumenep Kembalikan Ranmor kepada Pemilik

H
Penulis: Hera Marylia
DISERAHKAN: Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyerahkan sepeda motor milik korban di Mapolresta Sumenep, Senin (9/11). (MOH. LATIF/JPRM)
DISERAHKAN: Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyerahkan sepeda motor milik korban di Mapolresta Sumenep, Senin (9/11). (MOH. LATIF/JPRM)

Advertisement

SUMENEP, RadarMadura.id – Dua kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil diungkap Polresta Sumenep.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan dua tersangka berinisial AF, 34, dan MR, 39, beserta dua sepeda motor milik korban yang sempat hilang.

Kendaraan tersebut ditemukan di lokasi berbeda dan dikembalikan kepada pemiliknya, Senin (9/11).

Advertisement

Kapolresta Sumenep Kombes Pol Ariek Indra Sentanu menyatakan, pengungkapan itu dilakukan oleh satgas yang dibentuk sebagai tindak lanjut program Quick Wins Kapolri.

Baca Juga: RSUDMA Tambah Dokter Spesialis THT, Layanan Kesehatan Makin Lengkap

Dua perkara yang diungkap masing-masing merupakan kasus pencurian dengan pemberatan dan/atau penadahan serta pencurian dan/atau penggelapan kendaraan bermotor.

Advertisement

Kasus curanmor pertama yang berhasil diungkap yaitu motor Honda Beat warna hitam milik Hayat yang hilang pada Rabu (25/2) sekitar pukul 02.00.

Peristiwa tersebut terjadi di rumah korban, Dusun Karang, Desa Aeng Merah, Kecamatan Batuputih.

Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka AF diduga menerima motor hasil curian untuk digunakan sehari-hari.

”AF beserta barang bukti berhasil diamankan pada Jumat (6/11) sekitar pukul 13.30. Penangkapan dilakukan di sebuah warung Madura, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,” katanya. 

Sementara objek curanmor kedua yang berhasil diungkap yaitu pencurian Honda Beat warna merah bernopol M 3902 WA milik Busari.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pemkab Sumenep Perketat Produk Hukum Daerah

Pemkab Sumenep Perketat Produk Hukum Daerah

Melalui Bagian Hukum Setkab, Pemkab Sumenep menerbitkan Surat Edaran Nomor 39 Tahun 2026 tentang Penguatan Pembinaan Pembentukan Produk Hukum Daerah. 

Dua Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah Belum Ditahan 

Dua Tersangka Pemalsuan Dokumen Tanah Belum Ditahan 

Kasihumas Polresta Sumenep Ipda Ach. Putrawardana membenarkan bahwa penyidik telah menetapkan dua tersangka dalam perkara tersebut.

SMKS Potensial Badrul Huda Kobarkan Semangat Hari Pahlawan

SMKS Potensial Badrul Huda Kobarkan Semangat Hari Pahlawan

Kepala SMKS Potensial Badrul Huda Sampang Osman Saleh mengajak generasi muda senantiasa mengubah rasa hormat kepada pahlawan menjadi bentuk aksi nyata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer