Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

SUMENEP, RadarMadura.id – Bakal calon kepala desa (Kades) di Sumenep berpotensi diwajibkan melampirkan hasil tes urine sebagai salah satu persyaratan pendaftaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep menyiapkan kebijakan tersebut untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2027 dan 2029 guna memastikan setiap calon pemimpin desa bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Rencana itu mencuat setelah dua Kades di Sumenep tersandung kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Advertisement Keduanya adalah Kades Bringsang, Kecamatan Giligenting, dan Kades Campor Barat, Kecamatan Ambunten, yang ditangkap polisi beberapa waktu lalu.

Kepala DPMD Sumenep Achmad Dzulkarnain mengatakan, penangkapan dua Kades tersebut menjadi preseden buruk bagi pemerintahan desa.

Dampaknya tidak hanya mencoreng nama baik desa, tetapi juga merugikan masyarakat, terutama dari sisi pelayanan publik.

Advertisement "Yang paling dirugikan dari penangkapan itu pasti masyarakat, dampak paling mendasarnya adalah pelayanan publik," katanya.

Dia menjelaskan, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumenep telah menginisiasi pemeriksaan urine terhadap seluruh Kades di Sumenep.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas penangkapan dua Kades yang terjerat kasus narkotika.

"Tinggal menunggu instruksi dari bupati," jelasnya.