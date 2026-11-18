SAMPANG, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mengabaikan temuan wakil rakyat saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Srimangunan, Selasa (10/11).

Buktinya, beberapa catatan dewan tak ditindaklanjuti oleh eksekutif.

Antara lain, berkaitan dengan penggunaan lahan parkir sebagai tempat berjualan oleh pedagang.

Advertisement Kemudian, penggunaan akses jalan pengunjung yang disulap sebagai los oleh para pedagang.

Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sampang Syuaidi Asyikin mengaku telah mengetahui beberapa catatan wakil rakyat saat melakukan sidak di pasar terbesar di Kota Bahari tersebut.

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Advertisement Seperti, karut-marutnya penempatan pedagang di Pasar Srimangunan.

Kendati demikian, pihaknya belum melakukan penertiban dan penindakan terhadap temuan dewan.

Dia berdalih masih menunggu koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pasar tradisional.

”Kami masih menunggu surat perintah dari sana (diskopindag) untuk melakukan penertiban,” ujarnya.

Hingga saat ini lembaganya belum pernah melakukan penindakan terhadap pedagang-pedagang nakal di Pasar Srimangunan.