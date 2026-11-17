SAMPANG, RadarMadura.id – Wijaya Romantha Marsandi (WRM) terancam diberhentikan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Sebab, pegawai RSUD dr Mohammad Zyn (RSMZ) Sampang tersebut ditetapkan tersangka dugaan korupsi BLUD senilai Rp 5 miliar.

Proses pemberhentian mantan bendahara RSMZ tersebut sedang diproses BKPSDM Sampang.

Advertisement Humas dan Marketing RSMZ Sampang Amin Jakfar mengatakan, pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari Kejari Sampang. Yakni, terkait penahanan WRM yang merupakan ASN di RSMZ.

”WRM diduga terlibat dugaan tipikor BLUD senilai Rp 5 miliar,” katanya.

Setelah itu, pihaknya menyerahan surat tersebut ke BKPSDM Sampang. Tujuannya, untuk ditindaklanjuti terkait status kepegawaian WRM.

Advertisement ”Selebihnya silakan konfirmasi pada BKPSDM untuk tindak lanjutnya,” katanya.

Kabid Informasi dan Pembinaan Aparatur BKPSDM Sampang Hendro Sugiarto menyampaikan, pihaknya sudah mendapatkan surat pemberitahuan penahanan terhadap tersangka WRM yang tersandung dugaan tipikor BLUD.

Pihaknya, sudah mengajukan persetujuan teknis (pertek) pada pemerintah pusat.

”Perteknya kami ajukan pada BKN sejak Senin (9/11),” ujarnya kepada JPRM.