SAMPANG, RadarMadura.id – Puskesmas Banyuanyar mengalokasikan anggaran yang tidak sedikit untuk belanja alat komputer.

Pagu anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 110 juta. Puskesmas menyebut anggaran tersebut tidak terserap semua.

Data yang dihimpun media ini, sumber anggaran belanja tersebut berasal Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Banyuanyar.

Advertisement Selain belanja komputer, puskesmas juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan komputer sebesar Rp 16,5 juta.

Kepala Puskesmas Banyuanyar Lilik Suryani membenarkan pengadaan alat komputer tersebut.

Menurutnya, komputer tersebut dibutuhkan untuk menjalankan program, baik di puskesmas maupun di lapangan.

Advertisement ”Itu tidak hanya komputer, tapi juga ada PC dan tablet,” katanya Senin (16/11).

Dia mengutarakan, perangkat yang ada dinilai kurang memadai untuk melaksanakan program yang dikerjakan petugas.

Karena itu, beberapa petugas menggunakan perangkat pribadi saat mengerjakan tugas.

”Program kami sangat banyak, ruang pelayanan juga banyak, sehingga membutuhkan tab. Kami pengadaan secara bertahap,” tuturnya.