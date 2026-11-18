SAMPANG, RadarMadura.id – Kapolres Sampang AKBP Anang Hardiyanto mendorong siswa agar disiplin belajar.

Itu dilakukan untuk menyiapkan generasi yang berkualitas menyambut Indonesia Emas.

Anang mengatakan, Polres Sampang terus mengimplementasikan kepedulian terhadap pembinaan generasi muda. Yakni, direalisasikan melalui program Polisi Peduli Pendidikan.

Advertisement ”Kami turun langsung memimpin apel pagi di SMA dan SMP Darus Sahid Sampang, Senin (16/11),” katanya.

Mantan Kapolres Sumenep itu meminta agar seluruh siswa tetap fokus dalam menimba ilmu dan menjadikan lingkungan sekolah sebagai tempat yang aman, nyaman untuk belajar.

Dia meminta pelajar menjauhi segala bentuk kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta membiasakan diri tertib berlalu lintas.

Advertisement Dia mendorong seluruh siswa menjadi generasi muda yang berprestasi. Tujuannya, untuk mewujudkan pemuda yang berdaya saing sehingga bisa membanggakan orang tua maupun sekolah.

”Raih cita-cita setinggi mungkin, karena pelajar merupakan calon penerus bangsa yang akan membawa negeri ini menjadi lebih maju,” ucapnya.

Anang menyampaikan, penting menjaga pergaulan dan menghindari tindakan menyimpang yang berpotensi melanggar hukum. Baik saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.