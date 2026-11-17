SAMPANG, RadarMadura.id – Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sampang berhasil membawa pulang dua medali dari Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur (Jatim) di Kabupaten Ngawi. Meski berhasil menorehkan prestasi, tim pelatih tidak ingin cepat berpuas diri. Evaluasi kemampuan atlet langsung dilakukan sebagai persiapan menghadapi kejuaraan berikutnya, terutama Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) X Jatim 2027.

Pelatih FOPI Sampang Basori mengatakan, seluruh rangkaian pertandingan popda telah tuntas pada Selasa (10/11). Atlet binaannya berhasil menyumbangkan dua medali perunggu untuk kontingen Sampang. ”Alhamdulillah, atlet kami berhasil membawa pulang dua medali,” katanya.

Dia menjelaskan, dua medali tersebut diraih dari kategori triple mix A dan beregu putra. Capaian itu menjadi hasil positif sekaligus bukti perkembangan atlet petanque Sampang. ”Ini hasil yang sangat luar biasa dan kami sangat bangga terhadap performa atlet,” ujarnya.

Advertisement Meski demikian, Basori menegaskan, capaian tersebut tetap menjadi bahan evaluasi bagi jajaran pelatih. Sejumlah aspek kemampuan atlet masih perlu dibenahi agar bisa tampil lebih kompetitif pada kejuaraan mendatang. ”Kami masih terus membenahi kemampuan atlet, mulai fisik, teknik, dan sebagainya,” ungkapnya.

Menurut dia, masih banyak kompetisi bergengsi yang akan diikuti anak didiknya. Karena itu, pembinaan dan peningkatan kualitas atlet akan terus dilakukan agar kemampuan mereka semakin berkembang.

Salah satu target utama yang mulai dipersiapkan adalah Porprov X Jatim 2027. FOPI Sampang berharap para atlet mampu meningkatkan prestasi dan bersaing lebih baik pada ajang tersebut.