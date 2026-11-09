Capaian Target Sasaran Skrining Kanker Serviks dan Payudara Rendah

SAMPANG, RadarMadura.id – Dinkes KB Sampang terancam gagal mencapai target sasaran skrining kanker leher rahim (serviks) dan payudara yang ditentukan pemerintah pusat.

Dari target 3 ribu sasaran, dinas hanya mampu menyasar 1.699 orang. Data ini merupakan akumulasi sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes KB Sampang Samsul Hidayat menyampaikan, pihaknya melakukan skrining kanker payudara dan kanker leher rahim terhadap perempuan berusia 30 tahun.

Advertisement Kegiatan ini masuk dalam Rencana Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim (Serviks) dan Kanker Payudara 2023–2030.

”Skrining dilakukan di puskesmas secara gratis, karena dua kanker ini memiliki insidensi dan moralitas tertinggi di Indonesia,” katanya Minggu (8/11).

Advertisement Samsul mengungkapkan, Kabupaten Sampang diberi target harus menskrining tiga ribu perempuan.

Namun yang berhasil dijangkau sejak 2025 hingga Oktober 2026, hanya 1.699 sasaran atau 56,63 persen.

Perinciannya, 1.554 perempuan diperiksa pada 2025 dan 145 sasaran lainnya diskrining tahun ini.

”Hasilnya ada yang positif (kanker serviks dan kanker payudara),” ungkapnya.

Dia menjelaskan, tahun lalu terdapat 145 sasaran dinyatakan positif mengidap kanker.