Simak Resep Sotong Bunting, Mulai dari Mengolah Adonan hingga Menghasilkan Isian yang Lezat

RadarMadura.id - Sotong bunting menjadi salah satu jajanan yang menarik perhatian pencinta kuliner karena bentuknya unik dan memiliki isian yang menggugah selera.

Camilan berbahan dasar tepung tapioka ini dikenal dengan tekstur kenyal, rasa gurih, serta bagian tengah yang dapat diisi aneka bahan.

Advertisement Namanya mungkin mengingatkan pada sotong, tetapi jajanan ini umumnya dibuat dari adonan tepung yang dibentuk menyerupai tubuh hewan laut tersebut.

Dengan bahan sederhana dan langkah pengolahan yang tepat, resep sotong bunting bisa dicoba sendiri sebagai camilan keluarga maupun ide jualan.

Bahan-Bahan Sotong Bunting

Advertisement Kunci membuat sotong bunting yang lezat terletak pada komposisi tepung dan bumbu yang seimbang.

Tepung tapioka memberikan tekstur kenyal, sedangkan tepung terigu membantu adonan lebih mudah dibentuk.

Untuk isiannya, sosis dan telur puyuh dapat digunakan agar rasanya semakin beragam.

Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat sekitar 10–12 buah sotong bunting.

Bahan adonan: