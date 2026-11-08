Godox C100 Hadir Tanpa Layar Belakang dan Resolusi 2 MP, Konsep Fotografi Unik yang Bikin Penasaran

RadarMadura.id - Industri kamera digital kembali menghadirkan produk dengan konsep yang tidak biasa melalui kemunculan Godox C100.

Kamera ini menarik perhatian komunitas fotografi karena mengusung desain minimalis tanpa layar belakang untuk melihat hasil jepretan secara langsung.

Advertisement Spesifikasi resolusinya pun terbilang sederhana, yakni hanya 2 megapiksel (MP), jauh dari standar kamera digital modern.

Meski terlihat memiliki banyak keterbatasan, Godox C100 justru berhasil memancing rasa penasaran karena menawarkan pengalaman fotografi yang berbeda.

Godox C100 menjadi perbincangan sejak diperkenalkan pada 2026 dengan pendekatan yang tidak mengikuti tren kamera digital pada umumnya.

Advertisement Ketika sebagian besar produsen berlomba menghadirkan layar berukuran besar dan sensor beresolusi tinggi, produk ini justru mengambil arah sebaliknya.

Pengguna tidak diberikan fasilitas untuk langsung memeriksa foto setelah tombol rana ditekan.

Konsep tersebut membuat proses memotret terasa lebih sederhana sekaligus menghadirkan unsur kejutan ketika hasil gambar akhirnya dilihat.

Ketiadaan layar belakang menjadi salah satu karakteristik paling menonjol dari Godox C100.