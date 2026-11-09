Petani Garam Madura Minta Pemerintah Tetapkan HPP, Diskan Klaim Sudah Sampaikan Aspirasi ke Pusat

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Harga garam di Kabupaten Pamekasan cenderung tidak stabil ketika musim panen. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan memperoleh kepastian harga jual.

Sebab, biaya produksi tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan petani.

Ketidakpastian harga menjadi persoalan yang terus membayangi petani garam. Saat panen raya, petani harus mengikuti harga yang ditentukan tengkulak.

Advertisement Karena itu, petani garam Pamekasan, Riyadlus Sholihin, meminta pemerintah segera menetapkan harga pokok penjualan (HPP) garam.

Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai penting untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian harga bagi petani garam.

Advertisement ”Agar petani memiliki patokan harga dan tidak terus-menerus dirugikan oleh permainan pasar,” ungkap Riyan.

Ketua Forum Petani Muda Garam Madura (FPMGM) itu menyebut, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan pihak eksekutif dan legislatif Pamekasan.

Namun, tidak ada hasil yang memuaskan. Sebab, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan HPP.

”Harapan kami, pemerintah pusat, baik pihak kementerian atau presiden mendengarkan aspirasi petani dan segera menetapkan HPP,” pintanya.

Warga asal Desa Lembung, Kecamatan Galis, itu mengutarakan, harga garam di tingkat petani saat ini kembali mengalami penurunan hingga di angka Rp 1.500 per kilogram.