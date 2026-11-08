Harga Danza Z9 GT di Indonesia Jadi Sorotan karena Tembus Rp2,25Miliar dan Lebih Mahal dari Malaysia

RadarMadura.id - Pasar mobil premium Indonesia kedatangan pemain baru melalui peluncuran Danza Z9 GT.

Mobil dengan desain shooting brake ini hadir membawa karakter kendaraan mewah yang memadukan tampilan sporty dan elegan.

Advertisement Namun, bukan hanya desainnya yang menjadi perhatian, melainkan juga harga jualnya yang mencapai Rp2,25 miliar.

Angka tersebut membuat Danza Z9 GT menjadi perbincangan karena banderolnya disebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga di Malaysia dan Thailand.

Kehadiran Danza Z9 GT menambah pilihan kendaraan premium bagi konsumen Indonesia yang menginginkan mobil dengan karakter berbeda.

Advertisement Segmen shooting brake sendiri memiliki daya tarik tersendiri karena menggabungkan siluet sporty dengan bentuk bodi yang lebih praktis.

Desain seperti ini memberikan kesan lebih eksklusif dibandingkan sedan konvensional maupun SUV pada umumnya.

Tidak mengherankan apabila kehadiran model tersebut langsung menarik perhatian penggemar otomotif kelas atas.

Di Indonesia, Danza memasarkan Z9 GT dengan harga mencapai Rp2,25 miliar.