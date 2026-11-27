PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027, Rabu (25/11).

Kabupaten Pamekasan masuk dalam kelompok daerah dengan UMK terendah di Jawa Timur, yakni sebesar Rp 2.730.000.

Pamekasan tidak sendiri berada di posisi terbawah UMK se-Jawa Timur. Nominal Rp 2.730.000 juga berlaku di lima kabupaten lainnya, yakni Bondowoso, Pacitan, Sampang, Situbondo, dan Trenggalek.

Advertisement Khusus di Madura, UMK Pamekasan dan Sampang menjadi yang terendah dibandingkan dua kabupaten lainnya.

UMK Sumenep ditetapkan sebesar Rp 2.743.120,58, sedangkan Bangkalan mencapai Rp 2.750.725.

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Advertisement "Itu sudah kebijakan pemerintah provinsi, jadi daerah tinggal mengawal pelaksanaannya ke depan," ucap Kepala Diskop UKM-Naker Pamekasan Salehoddin.

Kebijakan UMK ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/778/013/2026 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2027.

Meski masih berada di posisi terbawah, nominal UMK Pamekasan tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan awal.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengusulkan UMK 2027 sebesar Rp 2.695.155,62.

Dengan penetapan sebesar Rp 2.730.000, terdapat kenaikan Rp 34.845 atau sekitar 1,29 persen dibandingkan nominal yang diusulkan.