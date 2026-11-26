PAMEKASAN, RadarMadura.id – Distribusi pupuk bersubsidi di Pamekasan masih menyisakan celah penyimpangan. Salah satunya, praktik penebusan pupuk menggunakan dana talangan oleh kelompok tani (poktan) sebelum petani membutuhkan. Hal itu dinilai berpotensi membuka ruang permainan dalam penyaluran pupuk.

Selain mekanisme penebusan, persoalan lain yang masih membayangi distribusi pupuk bersubsidi adalah ketidakakuratan pendataan petani dalam rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Sejumlah petani belum terdaftar, bahkan masih ditemukan kendala administrasi seperti ketidaksesuaian nomor induk kependudukan (NIK) dan tidak adanya surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

Advertisement Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menilai, ketidakakuratan RDKK berpengaruh terhadap alokasi pupuk bersubsidi. Sementara, penebusan menggunakan dana talangan oleh poktan dinilai berpotensi menjadi celah penyimpangan.

”Di situlah letak pintu untuk bermain. Kadang tidak ditebus ke kios, tetapi cukup langsung hitung-hitungan. Ada yang ditebus dulu baru dibeli. Di situ nanti bisa menjadi celah permainan dengan distributor atau pihak ketiga,” ungkap Faridi.

Dia juga menyoroti minimnya sosialisasi terkait perubahan mekanisme pendataan RDKK. Berdasarkan keluhan yang diterimanya, sejumlah petani masih belum memahami proses pendataan karena terkendala dokumen administrasi, seperti SPPT maupun sertifikat tanah.

Advertisement Karena itu, Faridi mengingatkan petani agar memastikan data yang dimasukkan dalam e-RDKK sesuai dengan kondisi lahan yang dimiliki di masing-masing desa. ”Sehingga kami mengajak kepada seluruh petani, proses e-RDKK-nya pastikan riil sesuai dengan tanah yang ada di desanya masing-masing,” tegasnya.