PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mendapat tambahan anggaran Rp 1,4 miliar dalam perubahan APBD 2026. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan tiga unit kendaraan, yakni satu ambulans standar dan dua mobil jenazah (lihat grafis).

Meski anggaran pengadaan telah ditetapkan pada Rabu (30/9), hingga kini belanja tiga unit kendaraan tersebut belum direalisasikan. Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin menyebut pengadaan kendaraan tersebut masih berproses.

”Proses pengadaan di PBJ (pengadaan barang dan jasa, red.),” jawab Saifudin. Saifudin mengklaim, pengadaan satu unit ambulans standar dan dua mobil jenazah tersebut penting untuk menunjang pengembangan layanan kesehatan di puskesmas.

Advertisement Menurut dia, ambulans standar dibutuhkan untuk operasional rujukan pasien. Sementara itu, mobil jenazah diperlukan untuk mengantarkan jenazah pasien yang meninggal di puskesmas maupun memenuhi kebutuhan masyarakat.

”Ditargetkan selesai pada Desember 2026, sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat pada awal 2027,” tegasnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setkab Pamekasan Moh. Bahtiar Eko Firmansyah membenarkan bahwa pengadaan kendaraan yang melekat pada Dinkes tersebut masih berproses. Metode pemilihan penyedia dilakukan melalui e-purchasing.

Advertisement ”Prosesnya masih review dokumen oleh teman-teman pokja (kelompok kerja, red.),” ujarnya singkat.

Sebelum mendapat tambahan anggaran Rp1,4 miliar dalam APBD Perubahan 2026, Dinkes Pamekasan juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional puskesmas.