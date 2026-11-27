PAMEKASAN, RadarMadura.id – Upaya keluarga korban dugaan malapraktik RSIA Puri Bunda Madura untuk mencari keadilan terus berlanjut.

Setelah keberatan atas penghentian penyelidikan (SP2Lid) di Polres Pamekasan, kuasa hukum keluarga korban meminta Polda Jawa Timur menggelar perkara khusus.

Kuasa hukum keluarga korban, Muhammad Rizkianto, mengatakan, surat keberatan yang diajukan ke Polda Jatim telah diterima. Pihaknya juga telah menerima disposisi dari Kapolda Jatim sebagai tindak lanjut atas permohonan tersebut.

Advertisement Namun, pelaksanaan gelar perkara khusus masih terkendala kesiapan Polres Pamekasan. Menurut Rizkianto, pihaknya mendapat informasi bahwa Polres Pamekasan belum siap memenuhi undangan Polda Jatim untuk mengikuti gelar perkara khusus.

”Namun, ketika Polres Pamekasan diundang untuk gelar perkara khusus di Polda, alasannya masih belum siap,” ungkapnya.

Rizkianto mempertanyakan alasan ketidaksiapan tersebut. Sebab, gelar perkara khusus di tingkat Polda merupakan bagian dari upaya untuk menguji kembali penanganan perkara yang sebelumnya dihentikan oleh penyidik Polres Pamekasan.

Advertisement Dia berharap Polda Jatim dapat menindaklanjuti permohonan tersebut secara objektif dan transparan. Dengan demikian, keberatan keluarga korban terhadap penghentian penyelidikan bisa memperoleh kepastian.

”Ini kan tandatanya. Ada apa dengan Polres Pamekasan? Diundang untuk itu kok, susah sekali,” ujarnya.

Sementara itu, Kasihumas Polres Pamekasan Ipda Yoni Evan Pratama belum merespons konfirmasi terkait ketidaksiapan jajarannya memenuhi undangan Polda Jatim. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Pamekasan mengenai persoalan tersebut.

Diketahui, dugaan malapraktik ini bermula saat pasien, QQ, mengalami komplikasi serius setelah menjalani persalinan melalui operasi sesar, Senin (15/6).

Setelah operasi pertama, perempuan 29 tahun itu mengalami pendarahan hebat sehingga harus menjalani operasi kedua yang berujung pada pengangkatan rahim.