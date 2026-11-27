RadarMadura.id - OPPO kembali menunjukkan ambisinya dalam menghadirkan smartphone dengan kemampuan fotografi dan videografi kelas atas.

Kali ini, OPPO Find X10 Pro Max menjadi sorotan setelah mendapatkan peningkatan kemampuan perekaman video melalui aplikasi Blackmagic Camera.

Advertisement Pembaruan tersebut merupakan hasil kolaborasi OPPO dengan Blackmagic Design, perusahaan yang dikenal melalui pengembangan perangkat dan teknologi produksi video profesional.

Kehadiran integrasi ini membuka peluang bagi pengguna untuk menikmati pengalaman pembuatan konten yang lebih serius langsung dari smartphone.

Dikutip dari T3, kolaborasi tersebut menghadirkan sejumlah kemampuan perekaman yang sebelumnya lebih sering ditemukan pada kamera profesional.

Advertisement Langkah ini memperlihatkan bahwa OPPO tidak hanya berfokus meningkatkan kualitas foto melalui perangkat keras kamera.

Perusahaan juga mulai memperhatikan kebutuhan videografer dan kreator konten yang membutuhkan kontrol lebih luas ketika merekam.

Dengan dukungan aplikasi khusus, Find X10 Pro Max berpotensi menjadi perangkat produksi video yang lebih fleksibel.

Blackmagic Camera sendiri merupakan aplikasi perekaman video yang dikembangkan Blackmagic Design.