PAMEKASAN, RadarMadura.id – Akses menuju tiga desa di Kecamatan Palengaan, Pamekasan, terganggu.

Advertisement Pasalnya, jembatan penghubung di Desa Banyupelle terputus pada Kamis (19/11). Warga meminta agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut.

Syamsul, 48, warga setempat, menyebut peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.00.

Jembatan tersebut merupakan akses penghubung Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, dengan Desa Proppo dan Desa Jambringin, Kecamatan Proppo.

Advertisement Akibat jembatan putus, mobilitas masyarakat terhambat selama empat hari terakhir.

Bahkan, kondisi itu juga berdampak terhadap akses pendidikan dan sektor pertanian sehingga warga harus mencari jalur alternatif.

”Badan jembatannya ambruk dan jatuh ke sungai. Sehingga, kendaraan tidak bisa melintas dan harus mencari jalur alternatif,” ungkap Syamsul.

Menurut dia, kerusakan jembatan dipicu kondisi fondasi yang tidak kuat menahan beban.

Terlebih, saat musim hujan arus sungai semakin deras sehingga menggerus bagian fondasi.

”Posisi jembatan berada di pertemuan arus sungai, sehingga tekanan air besar,” ujarnya.