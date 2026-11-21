BANGKALAN, RadarMadura.id — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Langkah tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Ismet Effendi, guna memperkuat sinergi perlindungan masyarakat.

Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi antara jajaran keimigrasian dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi tindak pidana yang berkaitan dengan mobilitas manusia. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas edukasi, meningkatkan kewaspadaan, serta menggerakkan berbagai unsur pemerintahan dalam upaya pencegahan.

TPPO dan TPPM menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian lintas sektor karena pelakunya dapat memanfaatkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Modus yang perlu diwaspadai antara lain tawaran pekerjaan dan perjalanan ke luar negeri yang tidak sesuai prosedur.

Advertisement Melalui koordinasi tersebut, Imigrasi Pamekasan mendorong pemerintah daerah turut berperan dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko TPPO dan TPPM. Keterlibatan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat upaya deteksi dini sekaligus memperluas jangkauan perlindungan masyarakat.