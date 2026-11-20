BANGKALAN, RadarMadura.id — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan memperkuat koordinasi dengan kepolisian untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Sinergi lintas instansi ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat langkah pencegahan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan mobilitas manusia.

Dalam kegiatan tersebut, Imigrasi Pamekasan berkoordinasi dengan Supriyono, Kasubdit III yang menangani tindak pidana perdagangan orang pada Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Jawa Timur, serta perwakilan Kepolisian Sektor (Polsek).

Advertisement Pembahasan difokuskan pada penguatan kerja sama antaraparat dan peningkatan kewaspadaan terhadap potensi TPPO dan TPPM.

Kolaborasi Imigrasi dan kepolisian dinilai penting untuk mengantisipasi berbagai modus perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Ancaman tersebut dapat berkaitan dengan jalur migrasi maupun proses keberangkatan masyarakat ke luar negeri.

Advertisement Koordinasi lintas instansi juga diharapkan memperlancar pertukaran informasi serta memperkuat langkah pencegahan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dengan demikian, potensi kerawanan dapat dideteksi lebih dini dan ditindaklanjuti secara tepat.

Kantor Imigrasi Pamekasan terus mendorong kerja sama dengan aparat penegak hukum sebagai bagian dari komitmen melindungi masyarakat.