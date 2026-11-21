PAMEKASAN, RadarMadura.id — Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menggelar sejumlah kegiatan untuk memperingati Hari Bakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Jumat, 13 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Kabupaten Pamekasan, itu mengusung semangat kebersamaan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Imipas Fun Walk yang diikuti jajaran pegawai Kantor Imigrasi Pamekasan. Selain menjaga kebugaran jasmani, jalan santai tersebut menjadi ajang mempererat silaturahmi dan membangun kekompakan ant pegawai.

Advertisement Semangat peringatan Hari Bakti juga diwujudkan melalui aksi bersih-bersih lingkungan. Seluruh pegawai bergotong royong membersihkan area kegiatan dan lingkungan sekitarnya untuk menciptakan suasana yang bersih, asri, dan nyaman.

Tak hanya kegiatan olahraga dan kebersihan, Imigrasi Pamekasan juga menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sekitar lingkungan kantor.

Advertisement Sebanyak 19 paket bantuan sosial disalurkan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Imigrasi Pamekasan ingin menjadikan peringatan Hari Bakti Kemenimipas lebih dari sekadar agenda seremonial.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga solidaritas, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan memperkuat hubungan antara institusi dengan masyarakat.

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