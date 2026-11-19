PAMEKASAN, RadarMadura.id – Ketimpangan data anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan mendapat sorotan.

Perbedaan nilai yang tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan pengakuan pihak dinkes mencapai ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), alokasi belanja ATK dinkes dalam SIRUP tercatat mencapai Rp 918.354.501.

Advertisement Anggaran tersebut tersebar dalam 153 paket pengadaan dengan nilai bervariasi. Pagu tertinggi mencapai Rp 113.967.000, sedangkan terendah Rp 2.890.

Namun, Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin menyampaikan angka yang jauh berbeda.

Advertisement Dia menyebut, pengadaan ATK pada 2026 hanya terdiri atas 13 paket dengan total anggaran Rp 33.456.500 yang bersumber dari 76 subkegiatan. Perbedaan tersebut menyisakan selisih sekitar Rp 884,89 juta.

Menanggapi persoalan tersebut, Inspektur Inspektorat Pamekasan Imam Ansori menyatakan, pihaknya telah melakukan reviu terhadap awal proses penganggaran.

Pengawasan itu dilakukan untuk memastikan penyusunan anggaran telah mengacu pada standar harga satuan dan ketentuan yang berlaku.

”Pada saat proses penganggaran, standar harga satuan sudah disusun. Kami memastikan kesesuaiannya saat proses penganggaran di SIPD dipatuhi,” ujarnya.

Imam menjelaskan, perbedaan data SIRUP dengan keterangan dinkes bisa saja disebabkan perbedaan metode pengadaan.