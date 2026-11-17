PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pengaduan masyarakat (dumas) terhadap Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN) Pamekasan Hariyanto Rahmansyah Tri Arif sudah berjalan enam bulan.

Namun, hingga sekarang Polres Pamekasan belum melakukan gelar perkara.

Dumas tersebut dilayangkan ke Mapolres Pamekasan pada Jumat (8/5). Sejumlah pihak telah dimintai keterangan oleh penyidik, baik pelapor, pihak terlapor, hingga sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) terkait. Namun, penanganan kasus tersebut tak jelas.

Advertisement Salah satu pelapor, Iklal Iljas Husain mengaku kecewa dengan lambannya penanganan dumas yang menyeret Korwil BGN tersebut.

”Kami sudah mengikuti proses yang berjalan dan sejumlah pihak juga sudah dimintai keterangan. Namun, sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Aktivis Forum Mahasiswa dan Masyarakat (Formaasi) itu menyebut, kepolisian seharusnya memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dumas tersebut. Terlebih, laporan itu telah berjalan selama enam bulan lebih.

Advertisement ”Kami tidak meminta perkara ini harus langsung dinaikkan. Namun, setidaknya ada kepastian dan penjelasan mengenai hasil penyelidikan,” tegasnya.

Iklal berharap Polres Pamekasan segera melakukan gelar perkara untuk menentukan arah penanganan laporan tersebut.

Langkah ini penting agar pulbaket yang telah dilakukan menghasilkan keputusan yang jelas.

”Kami berharap persoalan ini ditangani secara transparan dan tidak berlarut-larut. Jika memang ditemukan unsur pelanggaran, silakan ditindaklanjuti dan begitu sebaliknya,” ungkapnya.