PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja kebutuhan administrasi Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan kembali menjadi sorotan.

Kali ini, anggaran pengadaan meterai alias alat bayar atau bukti pelunasan pajak atas suatu dokumen yang bersifat perdata.

Advertisement Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, pagu anggaran untuk memberi meterai tersebut mencapai Rp 52,5 juta.

Anggaran yang bersumber dari APBD tersebut tersebar dalam 39 paket kegiatan dengan nilai yang beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Jika merujuk kepada spesifikasi pekerjaan, setiap paket mencantumkan pengadaan meterai nominal Rp 10 ribu.

Dengan asumsi harga Rp 11 ribu per lembar, anggaran jumbo tersebut setara dengan pembelian sekitar 4.778 lembar.

Adapun perincian pengadaannya, belanja meterai tersebut dialokasikan untuk menunjang berbagai program kesehatan.

Mulai dari pelayanan kesehatan balita, pengelolaan logistik kantor, hingga pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat.

Salah satu paket pengadaan dengan pagu terbesar tercatat pada kode RUP 63785443 dengan anggaran Rp 3,3 juta.

Belanja meterai tersebut untuk kegiatan pemeriksaan post market produk makanan dan minuman industri rumah tangga.