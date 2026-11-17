PAMEKASAN, RadarMadura.id – Kontingen Kabupaten Pamekasan harus puas menempati peringkat ke-18 klasemen akhir Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur 2026. Dalam ajang yang berlangsung di Surabaya dan Ngawi sejak Rabu (30/10) hingga Rabu (11/11) tersebut, Pamekasan hanya mampu mengumpulkan 25 medali.

Rinciannya, sembilan medali emas, enam perak, dan sepuluh perunggu. Meski demikian, capaian tersebut melampaui target awal, yakni finis di posisi 25 besar.

Hasil itu juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Popda 2024 di Bangkalan. Saat itu, Pamekasan berada di peringkat ke-31 dengan raihan satu medali emas, delapan perak, dan lima perunggu.

Advertisement Sekretaris KONI Pamekasan Arif Rahman mengatakan, keberhasilan tersebut tidak lepas dari efektivitas pengiriman atlet serta sinergi lintas sektor. Dari 12 cabang olahraga (cabor) yang diikuti, lebih dari 60 persen atlet mampu menyumbangkan medali.

”Satu-satunya tantangan nonteknis hanya terjadi pada keterbatasan kapasitas penginapan di Ngawi. Kontingen terpakasa menyewa beberapa rumah warga agar seluruh atlet tetap terkonsentrasi dalam satu lokasi,” ungkap Arif.

Menurut Arif, cabang olahraga bela diri masih menjadi penyumbang utama medali bagi Pamekasan. Di antaranya, taekwondo, karate, pencak silat, dan mixed martial arts (MMA). Selain itu, cabang olahraga tenis meja juga memberikan kejutan dengan menyumbangkan dua medali.

Advertisement Peningkatan juga terlihat pada cabang olahraga menembak dan atletik. Menurut Arif, hasil tersebut menjadi modal untuk memperkuat pembinaan atlet pelajar ke depan. Terutama bagi atlet yang sudah berhasil meraih podium agar terus meningkatkan kemampuan dan tidak cepat berpuas diri.

”Capaian tersebut tidak lepas dari pembinaan atlet usia muda,” katanya.

Dia juga meminta atlet yang belum berhasil membawa pulang medali agar tetap bersemangat menjalani latihan. Sebab, prestasi olahraga membutuhkan proses panjang dan konsistensi.

Ke depan, KONI Pamekasan mendorong seluruh pengurus cabor memperbanyak uji tanding dan mengikuti kejuaraan tingkat provinsi maupun nasional. Langkah tersebut penting untuk mengukur hasil latihan sekaligus meningkatkan daya saing atlet.