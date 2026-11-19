PAMEKASAN, RadarMadura.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan setiap tahun mengalokasikan anggaran perjalanan dinas (perdin). Tahun ini pagu yang dialokasikan mencapai Rp 129,5 juta.

Anggaran tersebut dipecah dalam 12 paket kegiatan. Peruntukannya meliputi perjalanan dinas dalam negeri, tiket pesawat, penginapan, biaya taksi hingga uang harian (selengkapnya lihat grafis).

Koran ini sudah konfirmasi terkait alokasi anggaran perdin kepada Kepala DLH Pamekasan Supriyanto. Namun, dia mengaku tidak hafal nominal pasti anggaran yang disiapkan.

Advertisement Ketua Forum Kota (Forkot) Pamekasan Syamsul Arifin menyoroti alokasi perdin tersebut.

Menurut dia, anggaran perdin harus dikaji berdasarkan urgensi dan manfaatnya, bukan sekadar disediakan dalam dokumen perencanaan.

”Kalau memang tidak mendesak, kenapa harus mengalokasikan anggaran sebesar itu? Pemerintah sedang mendorong efisiensi, sehingga setiap OPD harus benar-benar selektif dalam membelanjakan uang rakyat,” ujarnya.

Advertisement Dia menilai, perjalanan dinas tidak boleh menjadi pos belanja yang sulit disentuh evaluasi.

Apalagi, masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran pemerintah.

”Efisiensi jangan hanya menjadi slogan. Anggaran yang tidak prioritas harus dipangkas dan dialihkan untuk program yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

Syamsul juga meminta agar penggunaan anggaran tersebut terbuka untuk diawasi publik.