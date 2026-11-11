Perdin Dinkes Kuras Anggaran Rp 2,1 Miliar, Kadinkes Irit Bicara

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja operasional Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menuai sorotan.

Advertisement Setelah anggaran makanan dan minuman (mamin) rapat, alat tulis kantor (ATK), serta sewa gedung, kali ini alokasi perjalanan dinas (perdin) lembaga itu mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pagu perdin yang melekat di Dinkes Pamekasan tahun ini mencapai Rp 2.183.475.310. Anggaran tersebut tersebar dalam 33 paket pengadaan.

Anggaran jumbo tersebut terbagi dalam dua peruntukan, yakni biaya transportasi dan penginapan.

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Perinciannya, Rp 2.150.437.310 dialokasikan untuk transportasi dalam 24 paket, sedangkan Rp 33.038.000 untuk biaya penginapan yang tersebar dalam sembilan paket.

Alokasi terbesar tercatat pada paket belanja perjalanan dinas biasa untuk pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional.

Anggarannya tidak tanggung-tanggung, paket tersebut mencapai Rp 1,5 miliar lebih.

Selain itu, terdapat anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sebesar Rp 157.707.000.

Dinkes juga mengalokasikan Rp 157.700.000 untuk pengganti transportasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan/pelatihan bagi non-aparatur sipil negara (ASN).

Belanja perdin lainnya meliputi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sebesar Rp 62.785.000.