Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pamekasan

Perdin Dinkes Kuras Anggaran Rp 2,1 Miliar, Kadinkes Irit Bicara

H
Penulis: Hera Marylia
MENJAWAB: Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin saat memberikan keterangan kepada awak media di salah satu coffee and resto di Jalan Jokotole Pamekasan Selasa (10/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)
MENJAWAB: Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin saat memberikan keterangan kepada awak media di salah satu coffee and resto di Jalan Jokotole Pamekasan Selasa (10/11). (M. KHOLIL RAMLI/JPRM)

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Belanja operasional Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan menuai sorotan.

Advertisement

Setelah anggaran makanan dan minuman (mamin) rapat, alat tulis kantor (ATK), serta sewa gedung, kali ini alokasi perjalanan dinas (perdin) lembaga itu mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura (JPRM), pagu perdin yang melekat di Dinkes Pamekasan tahun ini mencapai Rp 2.183.475.310. Anggaran tersebut tersebar dalam 33 paket pengadaan.

Anggaran jumbo tersebut terbagi dalam dua peruntukan, yakni biaya transportasi dan penginapan.

Advertisement

Baca Juga: Tes Urine Bakal Jadi Syarat Calon Kades, DPMD Sumenep Siapkan Kebijakan untuk Pilkades 2027 dan 2029

Perinciannya, Rp 2.150.437.310 dialokasikan untuk transportasi dalam 24 paket, sedangkan Rp 33.038.000 untuk biaya penginapan yang tersebar dalam sembilan paket.

Alokasi terbesar tercatat pada paket belanja perjalanan dinas biasa untuk pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional.

Anggarannya tidak tanggung-tanggung, paket tersebut mencapai Rp 1,5 miliar lebih.

Selain itu, terdapat anggaran perjalanan dinas dalam kota untuk pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular sebesar Rp 157.707.000.

Dinkes juga mengalokasikan Rp 157.700.000 untuk pengganti transportasi kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan/pelatihan bagi non-aparatur sipil negara (ASN).

Belanja perdin lainnya meliputi peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sebesar Rp 62.785.000.

Advertisement
Editor : Hera Marylia
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Dinkes Pamekasan Habiskan Ratusan Juta, Biaya Sewa Gedung Pertemuan Setahun

Kebutuhan tempat pertemuan dialokasikan berulang melalui puluhan paket kegiatan dengan spesifikasi durasi dan kapasitas yang relatif terbatas

Abaikan Efisiensi Anggaran, Belanja ATK Dinkes Pamekasan Hampir Rp 1 Miliar

Abaikan Efisiensi Anggaran, Belanja ATK Dinkes Pamekasan Hampir Rp 1 Miliar

Kepala Dinkes Pamekasan Saifudin belum memberikan penjelasan detail terkait urgensi dan penggunaan anggaran jumbo tersebut.

UTM-Dinkes Gelar Seminar Kesehatan Peringati HKN Ke-62, Perkuat Kolaborasi Antarprofesi Nakes

UTM-Dinkes Gelar Seminar Kesehatan Peringati HKN Ke-62, Perkuat Kolaborasi Antarprofesi Nakes

Dekan FK UTM Prof. Dr. dr. Sri Andarini menyatakan, layanan kesehatan yang ideal tidak hanya diwujudkan oleh satu profesi semata. Tetapi, dibutuhkan kolaborasi antarprofesi tenaga kesehatan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer